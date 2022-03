Bollettino covid oggi 26 marzo: dati Bologna ed Emilia Romagna

Il covid dà un po' tregua e migliorano i numeri, ieri in lieve diminuzione rispetto al giorno precedente: il bollettino del 5 marzo ha infatti contato 2.056 contagi in più con una percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18%. E nel frattempo va avanti la campagna vaccinale, che si è arricchita del nuovo vaccino proteico, il Novavax. Negli scorsi giorni è stato l'infettivologo Lorenzo Marconi a spiegarne le differenze rispetto agli altri. I dati delle ultime 24 ore arrivano come di consueto nel primo pomeriggio.

