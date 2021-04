Bollettino covid Bologna e Emilia Romagna oggi 12 aprile

Nuovi positivi, casi covid attivi, ricoveri e decessi: tutti i dati aggiornati a oggi, 12 aprile, legati all'andamento dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio saranno pubblicati qui non appena resi noti dall'Ausl.

Come viaggia il virus a Bologna e nel resto dell'Emilia Romagna: il bollettino di ieri

+1.170 nuovi positivi in Regione, in testa Bologna con 234 casi. Quasi 18mila i tamponi effettuati in Emilia-Romagna. Il 95,4% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 42,1 anni. 40 i decessi in tutta la regione, tra questi 8 sono statiu registrati nel capoluogo emiliano, di cui 3 donne di 80, 83, 85 anni e 5 uomini rispettivamente di 74, 79, 80, 89, 99 anni). Ha 37 anni la vittima più giovane registrata nel bilbollettino di ieri sui dati raccolti nelle 24 ore precedenti.