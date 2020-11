Bollettino coronavirus: a Bologna 23 morti e 435 nuovi casi ( 2.165 in Regione). Ricoveri in calo e Rt in discesa

A Bologna 23 morti e 435 nuovi casi di coronavirus, mentre in Regione si contano 2.165 nuovi positivi e 66 nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 117.019 casi di positività, 2.165 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.304 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10,2%.

Dei nuovi contagiati, 1.113 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 304 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 504 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,8 anni.

Sui 1.113 asintomatici, 435 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 55attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 18 con gli screening sierologici, 23 tramite i test pre-ricovero. Per 582 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Ricoveri in calo e Rt in discesa, Donini: "Gli ospedali reggono, ma bisogna monitorare la situazione"

Intanto l'Emilia Romagna si avvia ad allentare la morsa delle restrizioni: il tutto contenuto nella ordinanza siglata oggi dal Governatore Stefano Bonaccini. Una spinta in avanti che si basa su alcuni indicatori, che "lasciano ben sperare", come ha tenuto a sottolineare l'assessore alla sanità regionale Raffaele Donini nella diretta facebook di commento ai dati locali del virus.

In diminuzione infatti l'RT regionale , ovvero l'indicatore della capacità di contagio, che è all'1.07 . In calo anche i ricoveri, sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. "Importante - ha aggiunto ancora l'assessore - l'alleggerimento della pressione sugli ospedali perchè dobbiamo portare avanti le attività extra covid che comunque continuiamo a svolgere".

Se la pressione sulle strutture sanitarie scende, non è tuttavia ancora sotto i livelli di guardia. "Siamo al 49% di saturazione dei reparti - dice Donini - contro il dato indice fissato dal Ministero della salute che è attorno al 40%. Leggermente sopra la soglia anche le terapie intensive: sature al 33% contro il dato indicato del 30%).

Coronavirus, il dettaglio su Bologna

Sui 435 casi in provincia di Bologna, 140 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 12 sono stati individuati attraverso l’attività di contact tracing, 1 mediante lo screening sierologico, 4 attraverso i test per le categorie più a rischio, 1 attraverso i test pre-ricovero mentre per 277 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Tra i 435 nuovi contagi, 336 sono sporadici e 99 sono inseriti in focolai familiari. 1 caso, infine, risulta da fuori regione mentre nessun caso è importato dall’estero.

23 i decessi delle ultime 24 ore nel bolognese: 17 uomini (di 77, 89, 78, 85, 83, 79, 65, 77, 85, 83, 81, 59, 80, 75, 65, 89 e 78) e 6 donne ( di 85, 87, 83,68, 84 e 86)

La situazione dei contagi nelle altre province

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con (538) nuovi casi, quella di Reggio Emilia (220), Ravenna (207), Piacenza (142), Rimini (101), Ferrara con 138 casi e quella di Parma (132). Poi Imola (123), Cesena (56), Forlì (73).

Tamponi

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 21.304 tamponi, per un totale di 2.078.822. A questi si aggiungono anche 1.471 test sierologici.

Sceso in modo significativo il numero dei casi attivi, cioè dei malati effettivi: a oggi sono 70.289 (-1.182 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 67.366 (-1.168), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Decessi

Purtroppo, si registrano 66 nuovi decessi: 6 in provincia di Piacenza (2 uomini, rispettivamente di 88 e 82 anni e 4 donne rispettivamente di 88, 88, 45 e 93); 6 nel parmense di cui 4 donne, di 83, 86, 91, e 91, e 2 uomini, rispettivamente di 76 (in fase di verifica, proveniente da fuori Emilia-Romagna) e uno di 83 anni; 6 in quella di Reggio Emilia (4 donne – di 71, 92, 43 e 85 anni – 2 uomini, di 88 e 69 anni); 11 in quella di Modena (6 donne – di 92, 75, 93, 100, 90 e 82 – e 5 uomini, rispettivamente di 87, 63, 93, 91 e 78 anni); 23 in quella di Bologna (17 uomini – di 77, 89, 78, 85, 83, 79, 65, 77, 85, 83, 81, 59, 80, 75, 65, 89 e 78 – e 6 donne, di 85, 87, 83,68, 84 e 86); 4 nel ferrarese (2 uomini rispettivamente di 82 anni e 2 donne di 82 e 93), 4 nel ravennate (tutti uomini: 2 di 84 anni, uno di 82 e uno di 86); un decesso a Forlì, un uomo di 72 anni; 5 in provincia di Rimini (di cui 4 uomini – di 81, 72, 84 e 86 anni – e 1 donna di 88 anni).

Terapia intensiva e ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 250 (-8 rispetto a ieri), in calo quelli in altri reparti Covid: 2.673 (-6).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (-1), 14 a Parma (invariato), 34 a Reggio Emilia (+1), 63 a Modena (-2), 55 a Bologna (-1 rispetto a ieri), 5 a Imola (- 1), 19 a Ferrara (-3),15 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato) e 25 a Rimini (-1). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.281 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 41.116.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 12.117 a Piacenza (+142 rispetto a ieri, di cui 48 sintomatici), 9.913 a Parma (+132, di cui 78 sintomatici), 16.849 a Reggio Emilia (+220, di cui 131 sintomatici), 21.210 a Modena (+538, di cui 372 sintomatici), 22.941 a Bologna (+435, di cui 140 sintomatici), 3.208 casi a Imola (+123, di cui 48 sintomatici), 5.764 a Ferrara (+138, di cui 16 sintomatici), 7.494 a Ravenna (+207, di cui 95 sintomatici), 4.385 a Forlì (+73, di cui 48 sintomatici), 3.724 a Cesena (+56, di cui 45 sintomatici) e 9.414 a Rimini (+101, di cui 31 sintomatici).

Andamento casi nei comuni della prov di Bologna:

