Bollettino covid 7 maggio. Rt sale, a Bologna 850 focolai attivi e 5.000 casi di malattia in corso

Contagi, casi attivi e campagna vaccinale: i dati Ausl delle ultime 24 ore saranno qui pubblicati appena resi noti. Intanto il direttore generale dell'Ausl di Bologna allerta sull'Rt in risalita. infatti a due settimane dalle riaperture, tornano a peggiorare i dati della diffusione del coronavirus a Bologna con 850 focolai attivi e 5.000 casi di malattia in corso. "L'Rt e' gia' a 0,9, qualche segnale di peggioramento c'e'. Non dobbiamo andare oltre l'1 perche' senno' scattano i provvedimenti" di chiusura, avverte il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon. "Ancora oggi abbiamo 90 persone in terapia intensiva. Tra fine marzo e i primi di aprile abbiamo avuto numeri incredibili con 1.400 ricoverati e 220 in intensiva. Oggi sono 90 tra intensiva e semintensiva e un 330-340 nei reparti di degenza ordinaria o di bassa intensita'. Sono numeri ancora abbastanza alti", evidenzia Bordon a margine della presentazione del presidio sanitario avviato all'IIs Belluzzi-Fioravanti. "Peraltro, si tratta di persone che non tutte si sono ammalate tantissimo tempo fa: alcuni di questi sono stati ricoverati nell'ultimna settimana, per cui non dobbiamo abbassare la guardia, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti", insite Bordon.

Covid Bologna, la situazione Comune per Comune, tabella interattiva:

Potrebbe interessarti anche: