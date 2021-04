Bollettino covid Bologna e Emilia Romagna oggi 10 aprile

Nuovi positivi, casi covid attivi, ricoveri e decessi: tutti i dati del nostro territorio regionale e metropolitano aggiornati a oggi saranno pubblicati qui appena resi noti da Ausl.

Come viaggia il virus a Bologna e in Emilia-Romagna

Ieri, 9 aprile, 203 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 157 di questi hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 18 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 6 attraverso i test per categoria, 4 mediante i test di pre-ricovero, mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 18. Tra i 203 nuovi contagi, 112 sono inseriti in focolai e 91 sono sporadici. 2 casi sono importati dall’estero e 1 da altra Regione. Questi i dati divulgati dall'Ausl Bologna oggi, 9 aprile.

Sono invece 152.328 le prime vaccinazioni e 72.598 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri in tutta l'area metropolitana felsinea, per un totale di 224.926 dosì.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 348.305 casi di positività, 1.488 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.970 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%.

Andamento dei contagi nei comuni del bolognese