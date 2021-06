Bollettino covid Bologna ed Emilia-Romagna oggi 13 giugno

Nuovi positivi, casi di Covid attivi, ricoveri, decessi e notizie sulla campagna vaccinale: tutti i dati aggiornati a oggi. Il bollettino di ieri, sabato 12 giugno, ha segnato il traguardo degli zero morti in tutta la regione e si va così verso la "zona bianca" a partire domani, con tutto ciò che questo cambio comporterà. Le ultime notizie parlano di 385.561 casi di positività in Emilia-Romagna dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus. 105 in più rispetto di ieri rispetto al giorno precedente, su un totale di 17.168 tamponi eseguiti nelle 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da venerdì è dello 0,6%.

Situazione provincia per provincia

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 21 nuovi casi e Parma con 20, quindi Cesena e Modena con 14, Reggio Emilia (10), Forlì (8), seguite da Piacenza (6), infine Ravenna (3), Rimini (3), Ferrara (3) e Circondario Imolese (3). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.222 tamponi molecolari, per un totale di 4.870.249. A questi si aggiungono anche 9.946 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 296 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 363.818. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 8.513 (-191 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.162 (-160), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Ecco la situazione dell'ultima settimana: