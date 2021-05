Bollettino Covid Bologna e Emilia Romagna oggi 2 maggio

Nuovi positivi, casi Covid attivi, ricoveri e decessi: tutti i dati del nostro territorio regionale e metropolitano aggiornati a oggi saranno pubblicati qui appena resi noti dall'Ausl. Qui il bollettino di ieri: ancora 8 decessi in città. Per avere un'idea, qui una panoramica degli ultimi sette giorni nel comune di Bologna.

Asintomatici e focolai: la situazione all'ultimo monitoraggio

L’attività di controllo e prevenzione aggiornata a ieri: dei nuovi contagiati, 378 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 314 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 582 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,9 anni. Sui 378 asintomatici, 285 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 18 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 21 con gli screening sierologici, 5 tramite i test pre-ricovero. Per 49 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

I dati sul Covid-19 provincia per provincia

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 205 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (158) e Bologna (147); poi Parma (105); Rimini e Ravenna (entrambe con 71 nuovi casi), quindi Cesena (62), Forlì (52), Piacenza (36), Ferrara (28). Infine, il Circondario imolese (6). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.993 tamponi molecolari, per un totale di 4.421.740. A questi si aggiungono anche 17.350 tamponi rapidi.

Come corre il virus in provincia e in regione: le terapie intensive

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 17 a Parma (-5), 28 a Reggio Emilia (invariato), 33 a Modena (-1), 56 a Bologna (invariato), 11 a Imola (invariato), 24 a Ferrara (-1), 10 a Ravenna (-2), 6 a Forlì (invariato), 7 a Cesena (invariato) e 15 a Rimini (-1).

