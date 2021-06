Bollettino Covid Bologna ed Emilia-Romagna oggi 20 giugno

Coronavirus, l'aggiornamento di oggi, domenica 20 giugno 2021. Ieri gli zero morti e "solo" 93 contagiati, mentre la campagna vaccinale prosegue veloce: "Un altro giorno senza alcun decesso, pra puntiamo all'immunità per la nostra comunità" ha detto l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini, a commento del bollettino di ieri.

Coronavirus in Emilia-Romagna, i dati provincia per provincia

La situazione dei contagi nelle province aggiornata a ieri vede Parma con 27 nuovi casi e Modena (18); poi Bologna (15) e Cesena (7), quindi Ravenna (6), Piacenza (6), Reggio Emilia (6) e Forlì (4). Seguono Ferrara, con 2 nuovi casi, Imola (1) e infine Rimini (1). Nelle ultime ore sono stati effettuati 6.714 tamponi molecolari, per un totale di 4.923.513. A questi si aggiungono anche 17.508 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 325 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 367.185. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 5.762 (-232 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.490 (-218), il 95,2% del totale dei casi attivi.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia (sempre dati aggiornati e ieri in attesa degli ultimissimi numeri), che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.613 a Piacenza (+6 rispetto a ieri, di cui 2 sintomatici), 28.466 a Parma (+27, di cui 11 sintomatici), 46.887 a Reggio Emilia (+6, di cui 3 sintomatici), 65.621 a Modena (+18, di cui 16 sintomatici), 82.304 a Bologna (+15, di cui 7 sintomatici), 12.642 casi a Imola (+1, sintomatico), 23.170 a Ferrara (+2, entrambi sintomatici), 30.511 a Ravenna (+6, di cui 5 sintomatici), 17.068 a Forlì (+4, tutti sintomatici), 19.674 a Cesena (+7, di cui 6 sintomatici) e 36.236 a Rimini (+1, sintomatico).

