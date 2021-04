Bollettino covid Bologna e Emilia Romagna oggi 9 aprile

Nuovi positivi, casi covid attivi, ricoveri e decessi: tutti i dati del nostro territorior egionale e metropolitano aggiornati a oggi saranno pubblicati qui appena resi noti dall'Ausl.

Come viaggia il virus a Bologna e nel resto dell'Emilia Romagna: il bollettino di ieri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 346.820 casi di positività, nella giornata di ieri 1.075 in più rispetto a ieri ( 218 dei quali a Bologna), su un totale di 30.262 tamponi eseguiti nelle precedenti 24 ore . La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,8 anni. 25 i nuovi decessi per covid, 7 dei quali nel bolognese. 1.162 guariti, in calo casi attivi e ricoveri (-113). Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1 milione e 37mila somministrazioni.