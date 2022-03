Bollettino Covid 3 marzo 2022: tutti i dati di Bologna e dell'Emilia-Romagna

I dati dell'ultima rivelazione sull'andamento del Coronavirus nel nostro Paese sono in miglioramento progressivo e l'Emilia-Romagna, con l'indice Rt in picchiata in tutto lo Stivale. Le rilevazioni quotidiane sintetizzate dalla Regione sulla base dei dati Ausl vengono diffuse ogni pomeriggio: quelle per oggi, 3 marzo 2022, saranno pubblicate non appena saranno diffuse dalle autorità.

Notizia in aggiornamento

Potrebbe interessarti anche :