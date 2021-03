Bollettino covid Bologna e Emilia Romagna oggi 30 marzo

Nuovi casi di coronavirus, decessi e ricoveri registrati nelle ultime 24 ore a Bologna e nel resto dell'Emilia Romagna. Poi il punto sul numero totale dei casi attivi sul nostro territorio, i guariti e la situazione sul monitoraggio dell'epidemia. Tutti i dati saranno pubblicati nel pomeriggio odierno in questa pagina appena resi noti dall'ausl territoriale.

Come viaggia il virus a Bologna e nel resto dell'Emilia Romagna: il bollettino di ieri

Ieri in Emilia Romagna sono stati registrati 2.011 casi di coronavirus in più (+411 solo a Bologna) rispetto al giorno prima, su un totale di 11.964 tamponi eseguiti nell'arco delle 24 ore antecedenti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti era del 16,8%, ma -si sottolinea -non è indicativa dell’andamento generale, poiché il numero di tamponi eseguiti la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni.

Purtroppo ieri si sono anche registrati 55 nuovi decessi, 25 dei quali a Bologna.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva ieri erano così distribuiti: 6 a Piacenza (-2 rispetto a ieri), 30 a Parma (invariato), 33 a Reggio Emilia (+1), 75 a Modena (-3), 122 a Bologna (+2), 23 a Imola (-1), 37 a Ferrara (invariato), 21 a Ravenna (+1), 10 a Forlì (-1), 8 a Cesena (invariato) e 33 a Rimini (invariato).