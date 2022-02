Bollettino covid di oggi 27 febbraio: dati di Bologna ed Emilia-Romagna

Coronavirus: l'andamento in Emilia-Romagna e tutti i dati su Bologna giorno per giorno. A livello nazionale continua il calo dell'incidenza e dell'indice Rt così come diminuisce anche l'occupazione delle terapie intensive. Ma il virus, lo sappiamo, è ancora fra noi e in regione la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,5%. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.182.462 casi di positività, 2.223 in più rispetto a venerdì, su un totale di 19.223 tamponi eseguiti, di cui 9.014 molecolari e 10.209 test antigenici rapidi.

Potrebbe interessarti anche :