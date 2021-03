Bollettino covid Bologna e Emilia Romagna oggi 29 marzo

Nuovi positivi, casi covid attivi, ricoveri e decessi: qui saranno pubblicati tutti i dati che la regione Emilia Romagna , su fonti Ausl, divulgherà nel pomeriggio di lunedì 29 marzo 2021.

Come viaggia il virus a Bologna e nel resto dell'Emilia Romagna: il bollettino di ieri

Ieri 28 marzo in Emilia Romagna si sono contati 2.137 nuovi casi di coronavirus: la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti era dell’11,2% (come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti).

La situazione dei contagi nelle province aveva visto Bologna guadagnare ancora un triste primato con 535 nuovi casi (Imola 61), seguita da Reggio Emilia (271), poi Modena (266) e Ferrara (230). Quindi Parma (204), Ravenna (193), Forlì (138). Cesena (135), Rimini (130). Infine Piacenza (35).

Si sono registrati 31 decessi, 12 dei quali in provincia di Bologna.