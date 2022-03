Bollettino covid oggi 15 marzo: i dati a Bologna e in Emilia-Romagna

Dal 14 marzo la nostra regione torna in zona bianca, anche se l'indice di trasmissibilità Rt del covid torna a crescere in Emilia Romagna. Nelle ultime 24 ore, rimangono sotto controllo i reparti ospedalieri che si tengono sotto le soglie limite, al 6% i ricoveri nei reparti ospedalieri e al 12% nei reparti covid di area non critica, nel 2021 la percetuale rispettivamente del 48% e del 51%.