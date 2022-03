Bollettino covid oggi 16 marzo: i dati a Bologna e in Emilia-Romagna

L'indice Rt fa registrare una risalita in tutto lo Stivale. Emilia Romagna compresa, che da lunedì, 14 marzo, è tornato in zona bianca. Bologna si trova, come testimonia bollettino di ieri , ancora alle prese con quasi 800 casi nuovi casi positivi, mentre rimangono fortunatamente sotto controllo i ricoveri nei reparti covid e nelle terapie intensive. I dati dell'andamento epidemiologico alle ultime 24 ore saranno qui pubblicati appena resi noti.