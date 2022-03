Bollettino covid oggi 17 marzo: i dati a Bologna e in Emilia-Romagna

Contagi in risalita in tutto il paese, Emilia-Romagna e Bologna comprese, come dimostra l'ultimo bollettino. Tuttavia, potrebbe essere definita nel consiglio dei ministri convocato per oggi, l’uscita dallo stato di emergenza pandemica, vista l'imminente scadenza del 31 marzo.

La Regione tuttavia deve fare anche i conti: i costi legati al Covid e alla campagna vaccinale per il 2022 sono stimati in 613,2 milioni di euro e le relative coperture per l’Emilia-Romagna previste a livello nazionale dalla legge di stabilità 2022 ammontano al momento a soli 134,288 milioni "in assenza di un quadro finanziario certo sulle ulteriori risorse finalizzate per l’emergenza".

Dal 1° aprile i potrebbero vedere altri allentamenti delle restrizioni. Intanto, come riferisce la conferenza Stato-Regioni, i governatori chiedo al governo "ove le condizioni epidemiologiche lo permettano", di "ipotizzare l'abbandono delle restrizioni entro Pasqua".