Bollettino covid oggi 18 marzo: i dati a Bologna e in Emilia-Romagna

Si allenta la stretta in vista della scadenza dello stato di emergenza pandemica, il 31 marzo. Anche se in Italia e in Emilia-Romagna, i contagi sono in leggera risalita. come dimostrano gli ultmi dati. Nessuna preoccupazione destano invece i ricoveri ospedalieri.

Il consiglio dei ministri di ieri ha decretato la fine dell'operatività della struttura commissariale. Dal 20 marzo i tamponi antigenici in farmacia tornano a pagamento. Questa la novità principale introdotta dalla Regione Emilia-Romagna in vista della fine dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo.