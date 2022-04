Bollettino covid 20 aprile: dati Bologna ed Emilia Romagna

Contagi in calo a Bologna e in Emilia-Romagna, secondo gli ultimi dati disponibili per i giorni festivi di Pasqua e Pasquetta.

Sotto controllo anche i ricoveri ospedalieri: la Regione infatti fa registrare il 4% di occupazione nei reparti di terapia intensiva e il 15% in quelli di area non critica.

Il 13 aprile intanto sono partite le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-covid che destinata agli over 80, alle persone fragili tra i 60 e i 79 anni e agli ospiti delle strutture per anziani anche di età inferiore.