Niente bollino nero per il vino, esulta anche la Regione

Niente bollino nero per il vino. Anche la Giunta Bonaccini esulta per il mancato inserimento del vino nella lista nera degli alimenti cancerogeni.

La misura era in discussione al parlamento europeo, che doveva votare sulle misure individuate per il contrasto al cancro e alle malattie cardiovasolari, nell'ambito del discusso Nutriscore, e cioè l'indicazione in etichetta -con lettere e colori chiari- dei cibi dal più leggero e salubre al più pesante e ricco di zuccheri o grassi.

Proprio oggi Strasburgo ha approvato gli emendamenti che cancellano la proposta di inserire il vino tra i prodotti con bollino nero, nell’ambito del Cancer Plan, inserendo nell’etichetta avvisi analoghi a quelli di tabacco e sigarette. Emendamenti che hanno visto co-firmatari gli europarlamentari Paolo De Castro ed Elisabetta Gualmini.

La correzione era molto attesa da parte dei produttori vitivinicoli italiani, non da ultimi quelli che hanno la produzione in regione, correzione poi -si è saputo nel primo pomerigio di oggi- approvata.

“Una battaglia vinta nel nome del buonsenso e di un approccio equilibrato al tema del consumo di vino -ha commentato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e l'assessore all'agricoltura Alessio Mammì- che ha scongiurato il rischio di danni molto gravi a un prodotto che è sinonimo di cultura, tradizione e lavoro della terra e a un comparto economico fatto di tanto lavoro e tante imprese, fondamentale per l’economia regionale e nazionale”.

“Va mantenuta alta- chiudono presidente e assessore - l’attenzione a difesa degli alimenti Dop e Igp riguardo al sistema Nutriscore, l’etichettatura semaforica che penalizza ingiustamente il cibo e il vino made in Italy. Continuiamo a lavorare per difendere i principi le nostre filiere di qualità e i principi di consumi corretti, temi sui quali puntiamo per un coinvolgimento dei cittadini nelle abitudini salutari e in uno stile di vita sano”.