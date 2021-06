Un viaggio a colori nella Bologna del 1912 | VIDEO

Il video è un lavoro di Claudio Mastronardo su un video originale in bianco e nero dei primi del '900

Bologna nel 1912, in bianco e nero, carrozze e cavalli, biciclette e tram. Atmosfera unica. E' quella che si vede in questo video fonte sulla quale Claudio Mastronardo ha lavorato prendendo spunto da un lavoro fatto a New York su un video del 1911.

"Potrebbe essere uno dei più vecchi se non il più vecchio video mai registrato alla città. Ho deciso di migliorarne l'aspetto aumentandone la risoluzione, migliorando i frame per secondo e colorando tutto il video con degli algoritmi di intelligenza artificiale. Dopo due settimane di lavoro, questo è il risultato: è un modo affascinante di vedere i vari quartieri della città più di cent'anni fa ma a colori".

(Video Claudio Mastronardo)