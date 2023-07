Dopo via Saragozza, il Comune colora di rosso altre due ciclabili | GALLERY

Dopo la prima ciclabile rossa in via Saragozza, il Comune oggi annuncia che lo stesso intervento è stato fatto nelle piste per le due ruote e negli attraversamenti pedonali in via Azzurra e in via Vetulonia. I lavori rientrano nell'ambito degli interventi per la Città 30, che prevede da luglio (ma le multe partiranno a gennaio) il nuovo limite di velocità a 30 km/h in molte strade urbane della città. La colorazione rossa delle ciclabili, fa sapere il Comune, "rende più evidente la presenza di pedoni e ciclisti e questi spazi più riconoscibili e sicuri, spingendo tutti gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle regole".

I prossimi interventi simili riguarderanno: l’intersezione via Azzurra/Vizzani, le ciclabili di via Lidice e di via Pizzardi, tre attraversamenti pedonali nella zona 30 "Fosse Ardeatine" e altri 3 attraversamenti pedonali nella zona 30 "Selva Pescarola". In via Saragozza, il primo intervento è stato segnato dal distaccamento della vernice in alcuni punti. Un "problema dovuto al lotto di colore poi rimosso", spiega Palazzo d'Accursio, tanto che "i lavori procedono e si concluderanno come previsto entro luglio".