Torniamo "arancioni": riaprono le scuole superiori, parrucchieri ed estetisti. Addio autocertificazione

Bologna torna in zona arancione da lunedì 12 aprile 2021. Anche l'Emilia-Romagna infatti, come altre zone ex rosse, lascia la zona "rossa" (i dati dell'ultimo bollettino Covid). Dopo circa un mese dunque tornano a scuola gli studenti delle scuole superiori (ma solo al 50% in presenza) e quelli di seconda e terza media.

Non serve più l'autocertificazione per gli spostamenti: ci si può muovere liberamente all'interno del Comune di residenza e riaprono molte attività, come parrucchieri ed estetisti. I negozi possono rimanere aperti, tranne i centri commerciali che restano chiusi nei weekend. Bar e ristoranti sono limitati all'asporto. (Dire)