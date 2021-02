Zona arancione scuro, nuove regole al via: ecco cosa si può fare e cosa no

Continua la stretta nel bolognese per tentare di arginare l'aumento di contagi di Covid-19 in risalita delle ultime settimane. Dopo Imola e circondario e Medicina, oggi la decisione di allargare la zona arancione scuro a tutta l'area metropolitana bolognese.

I provvedimenti introdotti sono ulteriormente restrittivi rispetto alle misure nazionali in essere per la zona arancione in cui è collocata oggi Bologna. Ricalcano a grandi linee quelli di una e vera e propria zona rossa circa le attività e gli spostamenti, senza tuttavia sospendere quelle attività economiche che restano consentite nelle zone arancioni del Paese.

Tracciamento e screening, novità

E’ previsto l’incremento di tracciamento e screening sulla popolazione. Inoltre, non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.

Arancione scuro, le regole: ecco cosa si può fare e cosa no a Bologna

Spostamenti

Vietati spostamenti sia in entrata che in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori

Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.

Consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, se necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Scuole

Stop alle attività didattiche in presenza per le scuole elementari, medie e superiori, che si svolgeranno a distanza al 100%. Nell'area metropolitana di Bologna in vigore a partire dal primo marzo

Svolgimento in presenza delle sole attività dei servizi educativi 0-3 anni e scuole dell’Infanzia

Sport e attività motoria

Sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto

Consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto

? Possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Attività economiche

? Restano consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona, permesse nelle zone arancioni del Paese

!!! I datori di lavoro pubblici sono tenuti a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Attività culturali

Stop apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura

Eccezione biblioteche: i relativi servizi sono offerti su prenotazione

Eccezione per archivi: fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Gallery