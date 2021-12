Annullato il Capodanno in piazza Maggiore. Lepore: "Vogliamo dare un segnale"

I contagi covid in risalita non aiutano e la tutela della salute pubblica sono la priorità. Così onde evitare situazioni potenzialmente pericolose nella notte di Capodanno Bologna sceglie la via prudenziale. Cancellata così la tradizionale festa in piazza Maggiore per la notte di San Silvestro. Lo comunica una nota del Comune, spiegando che nella mattina di ieri si è svolto il Comitato ordine pubblico e sicurezza e in quella sede si è condivisa l’opportunità di annullare la festa del Capodanno in piazza Maggiore.

“Una decisione che assumiamo con senso di responsabilità e che credo sarà compresa dai cittadini bolognesi - è il commento del sindaco Matteo Lepore -. In un momento in cui i contagi tornano a salire e nel quale chiediamo a tutti di vaccinarsi e proteggersi, compresi i nostri bambini e bambine, dobbiamo evitare occasione di potenziali contagi o situazioni non coerenti".

Non solo. Con l'annullamento della festa il Comune intende anche "dare anche un segnale, quello di continuare ad essere prudenti ed evitare di mettere a rischio la salute propria e degli altri."

Lepore si dice certo che "i bolognesi sapranno dare prova di maturità anche in questo momento, collaborando affinché la notte di Capodanno sia una notte di festeggiamenti sereni e in piena sicurezza, evitando assembramenti."