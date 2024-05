Tratta ferroviaria Bologna-Castel Bolognese x 4: si parte nel 2026

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un'opera da 3,6 miliardi di euro interamente finanziati e per il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi si tratta di "un'infrastruttura fondamentale per rilanciare non solo l'Emilia-Romagna, anche le Marche e tutta la dorsale adriatica".

Come riferisce la Dire, si apre oggi il Dibattito pubblico per il potenziamento della tratta che porterà a separare l'Alta velocità dalla linea storica. "Un'infrastruttura fondamentale, per rilanciare non solo l'Emilia-Romagna, anche le Marche e tutta la dorsale adriatica", ha detto alla stampa il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, un intervento propedeutico a quello che riguarda l'intera linea Bologna-Lecce, per cui "se non parte questo lotto va in ritardo tutta la dorsale adriatica".

I tempi

Fino al 2025 di terranno il dibattito pubblico e l' iter di autorizzazione, mentre nel 2026 partiranno i lavori per la durata di cinque anni, quindi fino al 2031.

L'opera e il tragitto

L'intervento arriva fino a Castel bolognese, prosegue, interconnettendosi con la linea adriatica per Rimini e per l'ambito portuale ravennate dove circolano 9.000 treni all'anno.

Una nuova coppia di binari che, nelle intenzioni della Regione e di Rfi, porterà minori attese e più convogli, anche per il trasporto merci a supporto del porto di Ravenna.

Si svilupperebbe in adiacenza al corridoio autostradale invece che alla ferrovia, è prevista l'uscita verso sud a Bologna, in affiancamento, per sette chilometri.

Tre i tracciati alternativi:

- vicino all'A14, più a nord e più a sud. Con il Dibattito pubblico, conclude, verrà costruito un "progetto condiviso" con gli stakeholder. L'obiettivo, spiega il responsabile Andrea Pillon, è presentare a Enti e territorio il progetto. Nel giro di due mesi, spiega, verranno realizzati quattro incontri pubblici e tre tecnici con le amministrazioni coinvolte. Con una relazione finale sui suggerimenti, proposte e criticità emersi. A quel punto Rfi avrà due mesi per produrre il documento finale e poi si aprirà l'iter progettuale con l'avvio dei lavori previsto nel 2026

In affiancamento all'attuale linea e in variante, la seconda, "anche alla luce dell'alluvione", è preferibile perché ha un minor impatto sul reticolo idraulico, anche se occorre "una riflessione sul consumo di suolo". Di certo, conclude, si andrà a "stappare" tutta la linea adriatica, fanno sapere Regione e Rfi.