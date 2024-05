‘Bologna Champions Tour’: ecco quando ci sarà la festa rossoblù

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Alla fine sarà festa, ma non dopo la partita con la Juventus: il maltempo e il tardo orario hanno convinto Bologna Fc, Comune e forze dell’ordine a rimandare il tour inizialmente previsto per lunedì sera. L’ipotesi più accreditata, ad oggi, è quella di un tour con il pullman scoperto la sera di mercoledì 22 maggio.

Come scrive Il Resto del Carlino, la parata si chiamerà ‘Bologna Champions Tour’: partenza dal Dall’Ara tra le 19 e le 20 e giro dei quartieri, fino all’arrivo in piazza Maggiore, dove però non ci dovrebbe essere nessun palco ad attendere la squadra. Il percorso preciso, se dovesse essere confermata la data, sarà comunicato ai tifosi nei prossimi giorni. Questa sarà anche la settimana in cui il sindaco Matteo Lepore consegnerà il Nettuno d’Oro alla squadra. Ma per volere di Thiago Motta, le celebrazioni non andranno oltre a giovedì, perché poi si gioca con il Genoa, una partita che potrebbe valere il terzo posto.