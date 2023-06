Bologna Città 30, contro il provvedimento parte la raccolta firme di Fratelli d'Italia

Parte oggi la raccolta firme di Fratelli d'Italia "per dire no" a Bologna città 30, il provvedimento voluto dal Comune che impone il limite orario dei 30 km/h in molte delle strade urbane che oggi vedono il limite fissato a 50 km/h. Prenderà il via a partire dal 1° luglio, ma le eventuali sanzioni per eccesso di velocità arriveranno dal 1° gennaio 2024.

FdI: "Decisione ideologica"

"Una decisione ideologica e scellerata della giunta Lepore", la definisce il capogruppo comunale Stefano Cavedagna. "Un provvedimento che non va nella direzione dell'interesse della nostra città", aggiunge il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesco Sassone. Il partito di Giorgia Meloni ha organizzato questa mattina cinque banchetti per raccogliere le sottoscrizioni: davanti al teatro Testoni in via Matteotti, in piazza Spadolini, al mercato di Santa Viola, al centro commerciale Fossolo 2 e in via D'Azeglio (angolo via Farini).

Il sondaggio di Cna Bologna

Ma oltre a Fratelli d'Italia (e a al centrodestra), anche agli artigiani non piace la città a 30 chilometri orari, così come pensata e decisa dal sindaco Matteo Lepore a partire dal 1° luglio. L’orientamento emerge da un sondaggio di Cna dove il 76% delle aziende in città e il 74% di quelle con sede fuori dal Comune esprimono un’opinione negativa. Tra le criticità previste dalle imprese, si parla di “allungamento dei tempi di spostamento in città, mezzi a motore penalizzati, aumento di multe in arrivo. Insomma, "la sicurezza stradale e la salute dei cittadini vanno senz'altro garantite, ma con un minor numero di strade interessate", avvisa l'associazione artigiana. Alla domanda "Come giudica il piano" risponde "molto negativamente" il 58% e "abbastanza negativamente" il 18% delle imprese con sede a Bologna. Le imprese che hanno la sede fuori dal Comune rispondono "molto negativamente" per il 52% e "abbastanza negativamente" per il 22%. Sono favorevoli al piano solo il 21% delle imprese a Bologna e il 17% delle imprese fuori. Il 50% delle imprese bolognesi ha sentito parlare del piano, ma non lo conosce nel dettaglio. Il 44% non solo ne ha sentito parlare, ma conosce tutte le azioni di cui è composto. "L'opinione negativa delle imprese è chiara ed inequivocabile, è opportuno che il Comune svolga una ulteriore valutazione ed incontri Cna e le altre associazioni prima di rendere operativo questo piano, altrimenti l'intento positivo sarà sommerso dalle criticità", spiega il presidente di Cna Bologna, Antonio Gramuglia

Lepore: "Sei mesi per confrontarci"

"La città 30 parte dall'1 luglio e le sanzioni partiranno dall'1 gennaio. Vuol dire che abbiamo sei mesi per confrontarci con la cittadinanza su come adattare il provvedimento al meglio", assicura il sindaco Matteo Lepore in mattinata, a margine dell'inaugurazione del progetto 'La collina di città' ai 300 Scalini. "Benissimo se ci sono cittadini che raccolgono le firme, partiti che vogliono dire la loro, perché questi sono i mesi in cui il confronto va avanti. Noi prendiamo le critiche come uno stimolo a fare meglio, il provvedimento è a disposizione del confronto", aggiunge il sindaco. "La 'Città 30' è già stata adottata in città europee simili alla nostra e dopo qualche mese si sono cominciati a vedere i primi effetti. È chiaro che bisogna abituarsi. È un modo diverso di guardare il nostro rapporti con la strada e gli spazi pubblici", sottolinea Lepore.