Città 30, al via i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade

La Città 30 comincia a prendere forma. Prendono il via, infatti, i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e miglioramento dello spazio stradale, il tutto teso a rendere più sicure e fruibili le strade per ciclisti e pedoni. A renderlo noto è Valentina Orioli, assessora alla Nuova Mobilità del Comune di Bologna: “Si comincia da via Toscana, che è una delle vie più intensamente frequentate della città, dove verranno messa in sicurezza la parte ciclabile e gli attraversamenti e ridefinite le aree di sosta”. In un incontro con la stampa, Orioli ha fatto il punto sullo stato di avanzamento degli interventi resi possibili dal finanziamento Bike to Work 2021 dal valore di 1,7 milioni di euro. I lavori si concentreranno poi su viale Oriani, un “prototipo di via residenziale”, e via via in gran parte del quartiere Santo Stefano.

Per l’assessora, tracciare un bilancio di questi primi tre mesi di sperimentazione è però “prematuro”. Si registra però un “grande dibattito e un forte interesse”, come dimostrato dalle “oltre 12mila le risposte al questionario che abbiamo diffuso sull’argomento, di cui oltre 9mila compilazioni complete”. In generale, come scrive l’Ansa riportando le parole dell’assessora, i cittadini stanno in iniziando a comprendere che la nostra finalità principale è la sicurezza di tutti gli utenti della strada, a partire dai più deboli, quindi pedoni e ciclisti. Quella di maggiore sicurezza è una domanda che ci arriva anche dagli stessi cittadini. Se vogliamo essere tutti più sicuri, dobbiamo andare tutti più piano e realizzare interventi sullo spazio stradale che rallentino la velocità delle auto”. In ogni caso, conclude, “c’è attenzione alla velocità in molte zone della città. Quindi, il messaggio sta passando”.