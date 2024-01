Limite città 30, Lepore apre: "Pronti a migliorare, ma serviranno settimane"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Modifiche ai limiti di Bologna città 30? Il sindaco apre in merito ma avvisa: "Occorreranno alcune settimane per raccogliere dei dati sul reale impatto di questa misura e i disagi". Non si placa quindi la polemica attorno alla peraltro annunciatissima e già in parte applicata novità dell'abbassamento dei limiti di velocità in tutto il comune, una limatura che da giorni sta facendo scontrare la giunta a guida Pd con Lega e Fdi, fino agli inteventi del ministro Salvini e del sottosegretario Bignami.

Proprio il leader e vicepremier del Carroccio aveva attaccato a testa bassa nei giorni scorsi il provvedimento, e ora i maggiorenti leghisti bolognesi replicano. Per l'europarlamentare Alessandra Basso il sindaco Lepore "è evidentemente distratto dal canto degli uccellini: il ministro Salvini è in prima linea per difendere le vite come dimostra il nuovo Codice della strada, che la sinistra non è stata in grado di rinnovare in un decennio di malgoverno nazionale. La zona 30 di Bologna, così come costruita dalla sinistra, rischia di essere un boomerang che porterà più problemi che benefici".

Il primo cittadino aveva già replicato specificando come il comune abbia "seguito le linee guida del ministero". Anzi, "abbiamo avuto un finanziamento del ministero e il decreto che ci finanzia il progetto della Città 30 è firmato dal ministro Salvini in persona", ha fatto notare Lepore.

Primo multato, il Sindaco lo andrà a trovare

Quanto all'orefice Sergio Baldazzi, il primo multato della Città 30, il sindaco ha fatto sapere che presto lo andrà a trovare. Ad annunciare l'incontro è lo stesso primo cittadino intervenendo ad Agorà su Rai 3. In collegamento con la trasmissione c'è proprio Baldazzi, con in mano la multa ricevuta in via Azzurra. "Il terrore è arrivato in città", afferma l'orefice, citando in particolare il pericolo di perdere i punti della patente: "Se viene tolta, tante persone si trovano a malpartito". Al collegamento partecipa anche Isabella Cioccolini della campagna Bologna30, che sostiene il provvedimento: "Abbiamo riscontrato una grande spinta a creare una città che non vuole andare contro nessuna categoria e tanto meno contro le auto, ma vuole cercare di essere una città più inclusiva a compatibile con la vita di tutti". Poi tocca a Lepore, che cita Baldazzi: "Gli voglio molto bene, sicuramente andrò a vederlo in negozio e lo saluterò". Nel frattempo, Lepore precisa che l'orefice "ha preso la multa esattamente di fronte a una scuola, in una strada già ai 30 da anni, in cui purtroppo è stata uccisa una signora di 81 anni in una carambola fatale e una bimba è stata travolta". Di multe, poi, "ne stiamo facendo quattro al giorno, credo non ci sia alcun terrore nè accanimento. Ci sono molta confusione e false notizie messe in giro per terrorizzare le persone", afferma il sindaco.

Pronti a modificha, ma intanto nuove linee post-Garisenda

Tornando sull'aspetto delle modfiche ai limiti dei 30 km orari in tuttà la città, il primo cittadino ha fatto sapere che si potrà fare ma solo dei dati, "delle segnalazioni dei cittadini e anche le valutazioni della nostra polizia locale. Non abbiamo problemi a fare quello che serve per migliorare la viabilità in città". Lepore ha citato anche il tavolo aperto cui sindacati sul trasporto pubblico: "siamo fiduciosi che si possano trovare intese per migliorare questo servizio che ha problemi non per la Città 30, ma come sanno bene i pendolari ha criticità dovute ai cantieri".

Nei prossimi giorni, tra l'altro, vedrà la luce il "primo pacchetto di misure per le nuove linee" del trasporto urbano. "Prima di Natale- ricorda il sindaco- mi ero impegnato a fare questo in seguito al cantiere della Garisenda. Avere chiuso San Vitale significa che 100.000 persone che prendevano l'autobus nelle principali direttrici della città hanno dovuto cambiare itinerario. Questo chiaramente ha creato dei disagi che dobbiamo saper affrontare"

