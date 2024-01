Città 30, Lepore sulle multe: “Non ovunque, costa troppo”

La Città 30 sicuramente il tema di questi giorni: ne parlano i cittadini, ne parlano i sindacati, ne parla la politica. Tra questi, anche il sindaco Matteo Lepore, intervistato da radio RTL 102.5: “C’è molta disinformazione e molta strumentalizzazione. Abbiamo deciso - conferma Lepore - di non multare ovunque e contro tutti, focalizzandoci su sei luoghi, spostati in base all'incidentalità e alle scuole, con chiare segnalazioni". Insomma, "per prendere una multa ci vuole impegno. Per noi costa di più farle queste multe che incassare, lo facciamo per sensibilizzare i cittadini su sicurezza stradale. Sono multe da 29 euro, con quella somma non paghiamo il costo per le pattuglie e per i segnalatori. Il signore che è stato multato perché andava a 39 chilometri orari è stato multato in una strada (via Azzurra, ndr) che ha il limite di 30 da diversi anni, davanti ad una scuola dove un anno e mezzo fa è morta una donna. Se c'è una strada a Bologna dove ha senso fare le multe è quella, e i bolognesi onesti intellettualmente lo sanno".

E ancora: “Le persone temono di essere multate ad ogni angolo – scrive l’agenzia Dire riportando le parole del primo cittadino –. In realtà, l'obiettivo non è aumentare le multe, bensì ridurre gli incidenti e la velocità, in molte strade ma non in tutte. Ieri sono state emesse solo due sanzioni, indice che la città è collaborativa. Il primo giorno è stato caratterizzato da cortei, molta politica e strumentalizzazione, nonché una discussione con i sindacati degli autisti degli autobus. È da tempo che abbiamo un tavolo aperto con i sindacati; dopo il periodo di stop a causa del Covid, la carenza di risorse ha generato considerevoli disagi finanziari nelle società di trasporto pubblico. È evidente che i sindacati sfruttino anche queste situazioni legate alla Città 30 per affrontare tematiche che per loro sono di portata complessiva”.

Lepore, però, non chiude la porta ad eventuali modifiche del provvedimento: “Se la sperimentazione della Città 30 avrà successo lo vedremo nei prossimi mesi; da sei mesi stiamo già sperimentando senza sanzioni effettive. Adesso, con l'introduzione delle sanzioni, tutti si rendono conto degli sviluppi imminenti. Confido che, nelle prossime settimane, la comprensione del provvedimento migliori e si evidenzi che le problematiche cittadine non sono legate solo alla velocità stradale". Peraltro, sottolinea il sindaco, i favorevoli alla Città 30 non mancano: "Ci sono tanti cittadini che mi scrivono e mi dicono che credono in questa scelta, tanti familiari di vittime della strada. All'inizio anch'io ero scettico, poi mi ha convito l'incontro con le associazioni familiari delle vittime. L'anno scorso, nel capoluogo, si sono verificate una trentina di vittime, tra motociclisti, pedoni e giovani".