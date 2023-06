Bologna Città 30, si parte. Ma le sanzioni arriveranno solo da gennaio

Bologna Città 30 è realtà. Lo ha annunciato questa mattina, in conferenza stampa, il sindaco Matteo Lepore, presentando i dettagli del provvedimento. La regola impone il limite orario dei 30 chilometri orari in molte delle strade urbane che oggi vedono il limite fissato a 50 chilometri orari. La Città 30 nascerà dal 1° luglio, anche se la transizione durerà sei mesi, e quindi le eventuali sanzioni per eccesso di velocità arriveranno solamente dal 1° gennaio 2024.

Il nuovo provvedimento riguarda circa il 70% delle strade all’interno della città, mentre con il limite fissato a 50 chilometri orari rimarranno un centinaio di strade, piazze e rotonde (compreso tutti i viali). “È un progetto chiave del nostro mandato per caratterizzare il futuro di Bologna", dichiara Lepore. “Il nostro obiettivo è avere zero morti sulle strade. Lo abbiamo detto dal primo momento, vogliamo la Città 30 per dare un segnale chiaro a tutto il Paese".