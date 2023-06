Bologna Città 30, otto interventi per moderare la velocità e ridurre gli incidenti

La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che finanzia un pacchetto di interventi per migliorare la sicurezza stradale dei pedoni e per la moderazione della velocità, per un importo complessivo di oltre 600 mila euro. Le proposte di intervento sono state selezionate sulla base dei dati degli incidenti relativi al decennio 2011-2021 contenuti nel Piano della Sicurezza Stradale Urbana (PSSU). Gli interventi prevedono l’istituzione di nuove isole ambientali e l’introduzione di elementi di traffic calming in alcuni tratti stradali, la messa in sicurezza di percorsi pedonali e l’aumento della visibilità degli attraversamenti, anche attraverso interventi di segnaletica verticale e orizzontale.

Il Comune: "Serve salto di qualità, sarà sancito da Bologna Città 30"

“Il numero dei morti nel centro abitato si è fortemente ridotto negli ultimi 25 anni, ma è ancora lontano dall’obiettivo di azzeramento”, fa sapere l’amministrazione comunale, che ritiene “necessario un ulteriore salto di qualità nelle politiche per la sicurezza stradale, che sarà definitivamente sancito dalla trasformazione di Bologna in Città 30”. La misura impone il limite orario dei 30 km/h in molte delle strade urbane, oggi fissato a 50 km/h. Prenderà il via a partire dal 1° luglio, ma le eventuali sanzioni per eccesso di velocità arriveranno dal 1° gennaio 2024. “È noto infatti – spiega il Comune - che gli effetti fisici degli impatti a 30 km/h e a 50 km/h sono sensibilmente diversi, nel primo caso con conseguenze generalmente meno gravi per le persone coinvolte”.

La mappa degli interventi

Le aree individuate per questo pacchetto di interventi riguardano quattro quartieri:

Savena

Via Bombicci: realizzazione di nuova isola ambientale Fossolo 2 – Bombicci;

via Mascagni - via Giordano: nuovo attraversamento pedonale.

San Donato -San Vitale

Via Vizzani -via Venturoli: riqualificazione dei percorsi e degli attraversamenti pedonali;

via Ferravilla: messa in sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali;

via del Lavoro: messa in sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali.

Navile

Via Dall’Arca - via Tibaldi: miglioramento della visibilità di alcuni attraversamenti pedonali posti in prossimità delle intersezioni stradali;

via Stendhal: messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Fratelli Pinardi mediante realizzazione di impianto semaforico o similare.

Borgo Panigale–Reno e Porto-Saragozza

Rotonda Granatieri di Sardegna: miglioramento della visibilità dell’attraversamento ciclopedonale all’intersezione con via Prati Di Caprara, attraverso interventi di segnaletica verticale luminosa e orizzontale.