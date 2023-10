Via pista ciclabile e parcheggi, viale Oriani cambia volto: cittadini divisi

Al Baraccano confronto tra l'assessora ai trasporti e infrastrutture,Valentina Orioli, e i cittadini del quartiere Santo Stefano. Il tema è stato l'intervento di Viale Oriani, da anni occupata al centro da una pista ciclabile sgretolata dalle radici degli alberi che li circonda. Seguendo l'agenda di Bologna città 30 e ascoltando le lamentele dei residenti che denunciano lacune sul fronte sicurezza, e disagio nel percorrere lo spazio dedicato ai ciclisti, la Giunta ha deciso di intervenire.

Come cambia viale Oriani

Il progetto consiste in breve in 2.200 mq di aree marciapiedi/pedonali e di 1.000 mq aiuole/aree verdi e di 40 posti bici. Via la pista ciclabile. La strada verrà gradualmente adattata alla circolazione di bici e auto insieme con il limite di 30km/h di velocità. Mentre la corsia ora riservata alle bici, al centro della carreggiata, verrà convertita in un'area verde dove gli alberi potranno continuare a crescere.

La grande perdita, ridotta ai minimi, è di 16 parcheggi in meno in cambio però "di più spazi verdi, più visibilità per i pedoni e viabilità più fluida".

Via la ciclabile

Dopo una breve introduzione dell'assessora e il progettista Matteo Dondé è partito l'open mic tra i bolognesi, di prima, seconda e terza età. "Io passo per Viale Oriani almeno due volte a settimana in bici e la ciclabile è ingestibile quindi passo quasi sempre sulla corsia delle macchine a colpi di clacson da parte delle macchine, per questo sono contenta che questo intervento venga fatto" ha raccontato una giovane mamma. "Anni fa me ne sono andata da quella strada perché era un inferno girarci in bici, dopo aver visto questo piano ho di nuovo speranza che Oriani ritorni ad essere una strada bella come era un tempo" ha raccontato un'altra residente.

Nodo parcheggi, soluzioni al vaglio

Molti lamentano il calo dei parcheggi: "Non ci credo che toglierete solo 16 parcheggi" ha commentato un cittadino. "Io vivo lì da 40 anni e le macchine circolano ad ogni ora del giorno, mescolando le bici con le auto si creeranno ingorghi lunghissimi", ha aggiunto un altro residente. Non tutti hanno avuto una posizione nettamente negativa o positiva, c'è chi ha accolto la notizia civilmente sollevando comunque qualche appunto: "Ci vogliono più controlli perché molta gente non rispetta le regole, ci bici sui marciapiedi, che passano con il rosso o di notte senza fari, dateci più vigili" ha chiesto una signora. "Io non sono contrario alla città 30 di principio ma nella pratica state sbagliando tutto, ci togliete i parcheggi e se andiamo a 35 perché ci distraiamo un attimo ci multate" si lamenta un cittadino.

Non è mancato qualche ostruzionista, alcuni cittadini non contenti dell'iniziativa hanno interrotto qualche intervento surriscaldandosi. L'assessora ha comunque preso atto apertamente del problema parcheggi e delle sue intenzioni di recuperare i posti persi come fatto in precedenza in zona Murri, in particolare su Via Ruggi con l'introduzione di nuovi parcheggi a lisca di pesce. "Stiamo investigando sul numero di parcheggi totali attorno all'ospedale Sant'Orsola - ha spiegato Orioli - siamo al corrente della crisi dei parcheggi e stiamo già pianificando una serie di soluzioni che vengano incontro ai bisogni di tutta la cittadinanza" ha concluso l'ex vice sindaca.