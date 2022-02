Bologna città d'acqua: al via concorso fotografico

C'è tempo fino all'8 marzo per partecipare al concorso fotografico sui canali di Bologna. In occasione della Giornata Mondiale dell'acqua celebrata lo scorso 22 marzo, Canali di Bologna promuove "I Canali a Bologna, lo scorrere infinito delle acque", con esposizione all'Opificio delle Acque, per raccontare attraverso immagini i Canali della nostra città.

L'iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, Bologna Città d'acque. La città è infatti attraversata da oltre 67 chilometri di canali, in gran parte coperti e quindi invisibili. "Difficile immaginare, per chi vi passa o risiede, che sotto le strade della città scorre acqua corrente", si ricorda infatti da canali di Bologna.

Per questo il concorso fotografico "vuole dimostrare che nell'area urbana bolognese e in alcuni Comuni limitrofi come Castel Maggiore e Casalecchio di Reno, rimangono testimonianze di un ampio sistema idraulico artificiale". L'idea alla base del concorso è dunque di "andare alla ricerca di quei luoghi nascosti ove ancora l'acqua incanalata si vede o si percepisce, attraverso un dettaglio architettonico, e svelarli attraverso un'immagine". Dal 22 marzo al 5 aprile, intanto, si possono ammirare le immagini esposte concorrenti e votare la propria fotografia preferita. Per partecipare scrivere a relazioniesterne@canalidibologna.it. L'invio delle foto è fissato entro martedì 8 marzo.