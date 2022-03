Bandi Bologna Estate 2022: eventi e cultura in centro, nei quartieri e nelle periferie

Con la pubblicazione dei bandi che riguardano le attività del cartellone estivo e il progetto Parchi in Movimento si avvia la progettazione di Bologna Estate 2022, il cartellone di iniziative coordinato e promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città metropolitana che quest'anno si svolgerà dal 19 maggio al 4 ottobre.

Il Comune ha pensato a un programma diffuso un po' su tutta l’area metropolitana. Il cartellone di Bologna estate 2022 sarà particolarmente incentrato sulla realizzazione di progetti di arti performative nelle periferie, anche grazie allo stanziamento straordinario disposto dal Ministero della Cultura per i capoluoghi metropolitani.

“Bologna Estate è il simbolo del ritorno alla socialità, allo spettacolo dal vivo sotto le stelle, alla cultura per tutte e per tutti, a un’atmosfera più distesa - dichiara il sindaco Matteo Lepore- stiamo uscendo da un altro inverno difficile, abbiamo voglia e bisogno di ripartire insieme".

A Bologna il cartellone includerà, come di consueto, la programmazione estiva dell’Istituzione Bologna Musei, delle Fondazioni a cui il Comune partecipa - Teatro Comunale, Cineteca, Ert Emilia Romagna Teatro e Fondazione per l'Innovazione Urbana -, delle biblioteche comunali, dei teatri di proprietà comunale e i progetti metropolitani promossi da Comuni e Unioni di Comuni coerenti con l’impianto generale del cartellone.

Tutti i progetti, indipendentemente dall’ambito territoriale (città o area metropolitana o entrambe) potranno essere presentati entro e non oltre le ore 12 di giovedì 31 marzo 2022.

Per i progetti di area metropolitana si intende valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio naturale attraverso itinerari tematici, promuovendo soprattutto l’aggregazione degli operatori disponibili a realizzare attività nel contesto di un progetto unitario di rete.

Costituiscono criterio di preferenza la capacità dei progetti di creare sinergie tra diverse realtà, anche interagendo con operatori e reti già operanti sul territorio della manifestazione, così come l’impiego di artisti e maestranze locali, nonché l’intreccio della programmazione tra Bologna e l’area metropolitana.

Torna Parchi in Movimento

Viene riproposta la rassegna ‘Parchi in Movimento’, in collaborazione con l’AUSL di Bologna, che nell’edizione 2021 ha coinvolto quasi 20.000 partecipanti. Per l’intera estate verrà offerto un palinsesto multidisciplinare di attività motorie gratuite per tutte le età, con istruttori qualificati delle realtà sportive cittadine, animando oltre ai sei parchi cittadini delle precedenti edizioni (Parco Nicholas Green, Parco di Villa Angeletti, Giardino del Velodromo, Parco San Donnino, Parco dei Cedri-Lungosavena, Giardino Lunetta Gamberini) anche il Parco Pier Paolo Pasolini che si aggiunge in un'ottica di maggiore rafforzamento delle attività fuori dal centro storico, nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita di uno dei figli più illustri di Bologna, così legato peraltro alle periferie urbane.

I progetti dovranno essere presentati al Comune di Bologna entro le ore 12 di giovedì 31 marzo 2022.

Un bando per gli sponsor

Il Comune di Bologna accoglie proposte da parte di sponsor interessati a sostenere le attività culturali a fronte di un ritorno di immagine, con opportunità di visibilità e partnership nell’ambito di specifici progetti, con particolare riferimento a Bologna Estate. Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire a:

culturapromozione@pec.comune.bologna.it

Le proposte di sponsorizzazione relative al cartellone di Bologna Estate dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2022 alle ore 12; il bando resterà poi aperto fino al 15 dicembre 2022 per accogliere le proposte di sponsorizzazione di altri progetti culturali.