Il maltempo preoccupa, festa Champions rimandata?

Dopo la festa estemporanea e istintiva di domenica scorsa in piazza Maggiore, c’è ancora voglia di festeggiare il Bologna in Champions League. Per questo, club e istituzioni avevano pensato ad un giro della squadra con il classico pullman scoperto dal Dall’Ara fino in centro. La data dovrebbe essere quella di lunedì 20 maggio, subito dopo la gara interna contro la Juventus.

Come scrive Il Resto del Carlino, però, Bologna Fc, Comune, questura e Prefettura sono preoccupati dal maltempo. Inoltre, martedì in piazza Maggiore c’è il concerto dei Cccp: il palco c’è, ma è occupato. Inoltre, considerando che se partisse dopo la partita la squadra non lascerebbe il Dall’Ara prima di mezzanotte, c’è il rischio concreto che la festa si possa protrarre fino all’alba. E poi, sia per l’orario e sia per il possibile maltempo, sarebbe impossibile invitare ospiti e artisti. Comune, club e forze dell’ordine si sono presi altro tempo per decidere, ma c’è la concreta possibilità che la festa possa slittare dopo l’ultima di campionato.