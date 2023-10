Bologna in piazza per la Palestina | FOTO

"Noi occidentali siamo responsabili di quello che sta succedendo in Palestina perchè siamo stati complici delle politiche dei Governi israeliani". "Palestina libera, con la resistenza fino alla vittoria". "Fuori la guerra dalla storia". Questo il tenore di alcuni striscioni che oggi pomeriggio - 11 ottobre- campeggiano in piazza XX Settembre teatro della manifestazione in appoggio alla Palestina a pochi giorni dallo scoppio della guerra con Israele. A Bologna circa in trecento si sono dati appuntamento intorno alle 18. Dopo un po' da qui una frangia dei manifestanti è partita in corteo per le vie del centro, a suon di slogan e fumogeni.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(In aggiornamento)