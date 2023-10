Innovazione, transizione ecologica e nuova imprenditoria: ecco BIS

Trasformare il territorio bolognese all’insegna dell’innovazione, accompagnando i cambiamenti che la città vivrà nei prossimi anni grazie al Tecnopolo e al centro di supercalcolo Leonardo. È così che nasce l’idea di Bologna Innovation Square (BIS), una piattaforma dedicata all’innovazione che abbraccia tutto il territorio metropolitano. La piattaforma BIS si inserisce in una strategia più articolata, rappresentata dalla Via della conoscenza. BIS, presentata in conferenza stampa nella nuova sede di Piazza Liber Paradisus, agirà come “riferimento nazionale e internazionale per quanto riguarda l’innovazione. Spesso sentiamo parlare di Silicon Valley, Barcellona o Berlino: ecco, fra qualche anno si parlerà di Bologna allo stesso modo”, come sottolineato da Rosa Grimaldi, delegata del sindaco alla Promozione economica e nuova rappresentante di BIS per il Comune di Bologna.

Oltre che un’idea di futuro, BIS si configura come un’azione già molto presente: “È un luogo fisico – continua Grimaldi – con coworking, postazioni di lavoro e per conferenze, eventi e percorsi di formazione. Inoltre, è una piattaforma, nel senso che è uno strumento che vuole lanciare progettualità e strumenti a servizio delle imprese del territorio, ma anche di uomini e donne aspiranti imprenditrici e imprenditori. La logica vuole essere quella di connettere le diverse realtà, favorendone la collaborazione e dando voce ai progetti già esistenti. Al momento sono venti le realtà già aderenti, ma auspichiamo che presto il loro numero cresca”. Nata su impulso della Città Metropolitana, BIS ha fin da subito visto la partecipazione di altri partner del territorio, come l’Università di Bologna, Fondazione Innovazione Urbana, Cineca, Art-Er e Bologna Business School. Le linee di attività sono quattro: impatto del Tecnopolo; innovazione per la transizione ecologica; attrazione di talenti e competenze; supporto alla nuova imprenditoria. Tre le sedi fisiche: Bologna, Imola e Brasimone, presso il Centro di ricerca ENEA.

“BIS ha due obiettivi fondamentali: da un lato, anticipare ciò che sarà la grande rivoluzione di Bologna sul fronte Tecnopolo, Leonardo e intelligenza artificiale. Dall’altro, far sì che queste opportunità siano metropolitane e non sono comunali – ha detto il sindaco Matteo Lepore, presente alla conferenza stampa –. Bologna ha già tante opportunità e tante realtà che promuovono l’innovazione. Ciò che abbiamo bisogno di fare è fare rete. Con il Tecnopolo e il centro di supercalcolo siamo destinati a crescere. Il nostro compito è sfruttare questa occasione: se noi non facciamo i giusti investimenti, altre città ci raggiungeranno presto. Invece abbiamo la grande opportunità, come forse solo Barcellona e Amburgo in Europa, di sfruttare questa occasione. Unire la capacità di calcolo al manifatturiero, all’università, all’ambito sanitario e a quello energetico. Al centro del Piano urbanistico metteremo questa scelta, ma non volevamo partire con questa rivoluzione senza una squadra adeguata. Ecco: BIS ara una porta di accesso per le tante opportunità che si creeranno con questa grande comunità”.

“I soldi del PNRR – continua il sindaco metropolitano – devono puntare ad acquisire e coinvolgere nuove aree, come Imola e l’Appennino, e non sono Bologna: mettere insieme la comunità di persone che vogliono fare innovazione permette di accoglierli e farli lavorare insieme. I giovani tra i 18 e i 35 anni continuano ad aumentare, diminuisce il tasso di disoccupazione ma anche il reddito continua a calare. È necessario invece che il lavoro che sarà generato sarà pagato meglio e gestito meglio rispetto a quanto accade ora, perché per quanto possiamo avere le opportunità, se paghiamo i ricercatori 10mila o 20mila euro in meno rispetto agli altri paesi, i lavoratori se ne andranno. In Italia siamo gli unici ad avere questa opportunità ed è nostro dovere sfruttarla” conclude Lepore.