Al via la Bologna Marathon: ecco il programma e le deviazioni al traffico

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È il giorno della Bologna Marathon. Quattro le gare podistiche in programma: la Bologna Marathon con i suoi 42,195 Km, la "30 Km dei Portici", la ventesima edizione della UnipolMove Run Tune Up, storica mezza di Bologna, e la Tecnocasa Bologna CityRun, non competitiva di 5 Km. I partecipanti saranno circa 8mila in tutto: 1.500 per la 42 km, 1.400 per la 30 km dei Portici, oltre 3mila per la mezza maratona e oltre 2mila per la 5 km non competitiva. Tra questi ultimi ci sarà anche Gianni Morandi, mentre nella mezza maratona parte Piero Barone, cantante de Il Volo.

Il programma

Prima partenza alle 8.45 con la UnipolMove Run Tune Up, alle 9.15 la 30 km e la Bologna Marathon, tutte da via Indipendenza passando per le principali piazze cittadine al suono della musica di oltre trecento musicisti che suoneranno lungo il percorso della maratona, divisi in dieci bande musicali e una marching band. Alle 10.15 al via la 5 km, con partenza da via Rizzoli.

Divieto di transito

- eccetto i veicoli di pronto intervento e veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione;

- eccetto veicoli accedenti ai passi carrai, a passo d'uomo mediante l'ausilio di movieri dell'organizzazione della manifestazione (nei soli momenti in cui le esigenze della corsa ne consentono il transito).

dalle ore 8.00 alle ore 11.30 nelle seguenti strade (Km 0-4):

via Rizzoli, via dell'Indipendenza (da via Irnerio a piazza XX Settembre), via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione (contromano), via Clavature, via Drapperie, via Calzolerie, via Rizzoli.

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 nelle seguenti strade (Km 5-8):

via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via Sant'Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento), via Dante.

dalle ore 8.30 alle ore 11.20 nelle seguenti strade (Km 8-12):

piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi (attraversamento), via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni.

dalle ore 8.30 alle ore 12.10 nelle seguenti strade (Km 12-17):

via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne.

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle seguenti strade (Km 17-25):

via Martelli, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via San Donato, rotonda Biavati, via dell'Artigiano, piazza A. Mickiewicz (attraversamento), via Galeotti, via San Donato (attraversamento), viale della Repubblica, via via Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, via della Liberazione.

dalle ore 7.45 alle ore 13.45 nelle seguenti strade (Km 25-31 e Km 4-10 della 21 Km):

via Ferrarese (dall'intersezione con via della Liberazione), rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare.

dalle ore 8.00 alle ore 14.30 nelle seguenti strade (Km 31-38 e Km 10-17 della 21 Km):

via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti. rotonda Aldo Rossi, via Insolera.

dalle ore 7.30 alle ore 15.30 nelle seguenti strade (Km 38-40, Km 0-4/17-19 della 21 Km e Km 26-28 della 30 Km):

via dell'Indipendenza (da via Righi a via dei Mille), via dei Mille, piazza dei Martiri 1943-1945, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara (attraversamento), via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, via de' Carracci, area pedonale di collegamento tra via de' Carracci e via Insolera, via Insolera, passaggio Melchiorre Bega, via Fioravanti, via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Matteotti (attraversamento), via Algardi, via Ferrarese (fino all'intersezione con via Franceschini).

dalle ore 8.30 alle ore 15.30 nelle seguenti strade (Km 40-41, Km 28-29 della 30 Km e Km 18-20 della 21 Km):

via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore.

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 nelle seguenti strade (Km 4-5/41-42 – Km 4-5/29-30 della 30 Km – Km 20-21 della 21 Km):

via Barberia, via de’ Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell’Archiginnasio, piazza Maggiore.

Negli stessi orari saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade confluenti alle suddette vie, in corrispondenza dell'intersezione con le stesse. La chiusura delle strade confluenti dovrà essere garantita con il posizionamento da parte degli organizzatori di transenne e la presenza di movieri muniti di vestiario conforme a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Su tutte le strade a senso unico che confluiscono sulle suddette vie è consentito il transito a doppio senso di marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare.

Altri divieti e mmodifiche alla viabilità

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 8.30 alle ore 9.15

VIA DE' CARRACCI SENSO UNICO ALTERNATO nel tratto compreso tra l'area pedonale di gestito da movieri dell'organizzazione collegamento tra via Insolera e e con l'apposizione di transenne in mezzeria via de' Carracci e l'intersezione che saranno prontamente rimosse alla termine con il sottopasso E. Maserati del passaggio della maratona

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 16.00

VIA DELLA COOPERAZIONE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. 23 all'intersezione con via

dell'Arcoveggio

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 10.30

VIA BENEDETTO XIV DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dall'intersezione con via San Vitale

all'intersezione con via Zamboni

VIA CALDARESE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dall'intersezione con via Strada Maggiore

all'intersezione con via San Vitale

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 11.00

VIA ORFEO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da civ. 16 al civ. 18, dal civ. 15 all'intersezione con

via degli Angeli