Maratona a Bologna il 6 marzo? Ma al Dall'Ara c'è anche la partita | VIDEO

Le iscrizioni per la Bologna Marathon del 6 marzo procedono, ma ancora manca il via libera da parte del Comune. "Non è ancora chiuso il tavolo per definire percorso e dettagli", afferma l'assessora allo Sport, Roberta Li Calzi, oggi a margine di una conferenza stampa.

"Stiamo lavorando con il Comune al percorso della Bologna Marathon 2022 - scrivono proprio oggi gli organizzatori su Facebook - per trovare la soluzione più bella e sostenibile per il prossimo 6 marzo ed evitare disagi eccessivi per i cittadini", dopo le polemiche che si sono scatenate per l'edizione dello scorso 31 ottobre.

Ma in realtà non è ancora definita "neanche la data", riferisce Li Calzi, "perché dipende in quel caso dalla partita del Bologna, quindi aspettiamo". Il 6 marzo, infatti, al Dall'Ara alle 15 "c'è Bologna-Torino e stiamo cercando di capire- continua l'assessora- perché ovviamente c'è una questione di ordine pubblico, di uomini e donne della Polizia locale impiegati, quindi ci sono un po' di dettagli tecnici da definire" e la data del 6, al momento, è "probabile" ma non definitiva.

La quadra comunque sarà trovata "a breve", assicura Li Calzi. Dopo l'apertura delle iscrizioni, una settimana fa, gli organizzatori avevano comunicato che "la data prevista è quella inserita nel calendario Fidal del 6 marzo", però "rimane da attendere l'esito del confronto con il Comune". (Dire)