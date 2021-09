Bologna Mare, il nome turistico di Lido di Savio fa discutere

Uscito da una consultazione sulla denominazione turistica, non è stato digerito bene: "Ma Ravenna è in Emilia?"

Di sicuro, ha il vantaggio di comparire subito nei motori di ricerca internet, ma per il resto Bologna Mare ha lasciato un po' perplessa alcuni membri della comunità di Lido di Savio, uno dei lidi sud del comune di Ravenna. La discussione si sta animando in verità per l'esito finale di una questione già ampiamente annunciata, e cioè il cosiddetto referendum per cambiare nome alla località.

In verità nessun cambio formale: Lido di Savio rimane chiamato così, ma con una consultazione si è chiesto di aggiungere un nome turistico, a cui del resto è riservato il cartello di colore marrone, che di solito indica il nominativo della località tradizionale.

La scelta del referendum, avvenuto ad agosto, era tra “Bologna Marittima”, denominazione che si trova nelle cartografie del 1957, e “Bologna Mare”, riferita da numerose testimonianze come il nome comunemente usato. Per questo motivo il Comune di Ravenna, sentito il parere del consiglio territoriale di Castiglione e delle associazioni di categoria, ha deciso di indire il sondaggio online.

Dei 2244 votanti (tra i quali 1015 turisti) 1118 (il 49,82 per cento) si sono espressi a favore di “Bologna Marittima” e 1126 (il 50,18 per cento) a favore di “Bologna Mare”, che quindi è risultata la denominazione vincitrice.

Gli animi però si sono scaldati perché poi sono comparsi alcuni cartelli ai confini della località di mare, con la nuova dicitura, scatenando le ironie.

"Da quando Ravenna è in Emilia?" Si chiede un utente di un gruppo, mentre un altro sintetizza: "Non bisogna confondere i cappelletti con i tortellini". C'è anche chi è più esplicito ("una schifezza") e chi ha subito bandito una raccolta firme per abolire la nuova dicitura.

Ma sono in diversi anche a commentare come in effetti nel primo dopoguerra il Lido venisse informalmente chiamato Bologna Mare, sulla falsariga della vicina Milano Marittima. Complice l'inevitabile sensibilità alla distinzione Emilia-Romagna, la polemica non accenna a diminuire.

(Foto: pagina Facebook Lidi di Savio info ed eventi)