Da Bologna a Monaco in bici, 600km per la mobilità sostenibile | VIDEO

Da Bologna a Monaco di Baviera, attraversando in bicicletta le ciclovie d'Italia e d'Europa, per promuovere un messaggio di pace e a sostegno della mobilità ciclabile. È il viaggio intrapreso da una delegazione di Salvaiciclisti, che questa mattina sono partiti da piazza Nettuno.

Pedaleranno per 600 chilometri da compiere in sei giorni, 'testando' le infrastrutture ciclabili di tre nazioni, con l'obiettivo di consolidare un corridoio ciclabile che avvicini i Paesi attraversati nella condivisione delle buone pratiche di sostenibilità, conoscenza del territorio e turismo responsabile.

Durante il percorso infatti sono previsti incontri e momenti informali con associazioni e istituzioni locali attive nella mobilità sostenibile. A partire dalla pianura padana, la mini-carovana solcherà la Ciclovia del Sole, lungo l'Eurovelo 7 che porta alla valle dell'Adige, passando per il lago di Garda, per poi attraversare il passo del Brennero, la valle dell'Inn, i laghi alpini Achensee e Tegernsee, e infine Monaco.

Nella speranza di consolidare un corridoio ciclabile che avvicini i Paesi attraversati, sperimentare le connessioni già esistenti e "farci ambasciatori dei tratti di prossima realizzazione utili per il completamento dell'infrastruttura e il suo proseguimento verso sud".

Infatti la traccia del percorso comprende ciclabili di lunga percorrenza, per lo più segnalate, e separate dalla sede stradale principale. Quattro i partecipanti, partiti oggi all'ombra del Nettuno: tra loro due volontari e due consigleri di quartiere, Federico Grazzini (Porto) e Marco Trotta (San Donato-San Vitale), accompagnati, con una prima pedalata simbolica, dalla vicesindaca Emily Clancy e la metropolitana delegata alla Mobilità ciclistica Simona Larghetti. L'iniziativa è stata promossa da Salvaiciclisti in collaborazione con Città metropolitana e Goethe institut. "Pensiamo che sia importante che le istituzioni pedalino veramente- spiega Larghetti- arriveranno fino a Monaco per portare un messaggio di pace. È un momento in cui l'Europa deve stare unita, e sostenibilità e giustizia sociale sono due concetti che devono viaggiare assieme".

Per questo l'auspicio è che con iniziative di questo tipo sempre più cittadini saltino in sella invece di utilizzare l'automobile. E per convincerli si fa leva anche sul "lato romantico" del mezzo a due ruote, per dimostrare che è sì "un vero mezzo di locomozione", ma anche che "andando lentamente alla bellezza della bicicletta, si vedono molte più cose, si incontrano molte più persone", sottolinea Roberto Tomesani, attivista della delegazione di Salvaiciclisti. (Video Dire)