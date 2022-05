Addio Bologna Musei, il servizio torna comunale. Lepore: “Nuovi investimenti e assunzioni”

Rivoluzione per i musei civici bolognesi: l’Istituzione Bologna Musei viene infatti sciolta e il servizio, come già successo con le biblioteche, viene reinternalizzato dal Comune di Bologna.

Musei tornano del Comune, le parole di Lepore

Ad annunciarlo è stato il sindaco Matteo Lepore in conferenza stampa: “Parte una rivoluzione per i nostri musei. Abbiamo deciso di rilanciarli con investimenti nuovi e 85 assunzioni complessive, nell'ambito della cultura, tra il 2021 e il 2022. Chiudiamo un'istituzione che dal punto di vista burocratico stava affaticando l'organizzazione del Comune. Con questa operazione riportiamo a casa i dipendenti dei nostri musei perchè crediamo in loro e crediamo che i musei civici abbiano un grande futuro - continua Lepore - e ci apriamo alla collaborazione con il sistema delle Fondazioni e con il sistema privato, che vorrà incontrare prossimamente”.

Musei comunali operativi da luglio

Come riportato dall’Agenzia Dire, l’operazione adesso passerà al vaglio del Consiglio Comunale per essere effettivamente operativa dal 1° luglio: “Cambiamo l'involucro: l'Istituzione era nata a fine 2012 sulla scorta di un percorso della città sull'autonomia delle istituzioni culturali che a mio avviso oggi è venuto meno rispetto alle sue motivazioni”. Decisivo anche il tragitto percorso dalle biblioteche, su cui Lepore esprime un giudizio positivo: “devo dire che dopo due anni, ormai, siamo molto contenti di come le biblioteche si sono rilanciate. “Con i musei, ora, completiamo il percorso avviato con il piano assunzioni e le biblioteche", sottolinea il sindaco, creando "un dipartimento Cultura e Turismo che a tutto tondo si occuperà dei servizi culturali della città”.

Musei, l'accordo tra Comune e Fondazioni

La strategia delineata da Palazzo D'Accursio, seguendo le parole del primo cittadino, è quella di un maxi accordo tra Comune e Fondazioni: "Proporrò in giunta un aumento dei finanziamenti per i musei alla luce del piano strategico che nei prossimi mesi andremo a definire", un incremento che inciderà "non di qualche centinaia di migliaia di euro ma di alcuni milioni. Partiamo intanto dai tre milioni per il museo dedicato a Giorgio Morandi e i circa 20 ottenuti dal Governo per il Polo della memoria". L'intenzione dichiarata dal sindaco, sempre secondo Dire, è di individuare i nuovi fondi già quest'anno "e far fare un salto al sistema museale non solo in termini di personale ed organizzazione, ma anche di risorse". Questo dopo che, negli ultimi anni, a differenza di altri comparti culturali i musei hanno visto diminuire i finanziamenti, "anche a seguito delle scelte delle Fondazioni e di altri soggetti. Per i musei va rilanciato anche un rapporto con la città e cioè il sistema dei privati e delle Fondazioni, perchè ci sono limiti che la città deve superare". Uno di questi è la programmazione: "se vogliamo promuovere grandi mostre e iniziative, non possiamo farlo un anno per l'altro ma alcuni anni prima".