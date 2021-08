Wizz Air lancia una nuova rotta da Bologna: due volte a settimana si vola a Skopje

Nuova rotta Wizz Air da Bologna a Skopje, in Macedonia. La compagnia lo annuncia insieme alla stessa tratta da Torino. "A partire da dicembre i passeggeri italiani avranno la possibilità di scoprire una città affascinate e ricca di storia, un’ottima destinazione per chi è in cerca di una meta alternativa e desidera conoscere meglio la penisola balcanica, grazie ad un comodo programma Wizz e tariffe interessanti da 19,99 euro", comunica l'azienda. Al via dal 19 dicembre 2021, dal Marconi di Bologna ogni mercoledì e domenica.

La compagnia low cost spiega poi di aver introdotto una gamma di misure igieniche "per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio". L'equipaggio e i passeggeri sono tenuti a indossare mascherine e l'equipaggio di cabina anche i guanti. Gli aeromobili, si aggiunge, vengono regolarmente sottoposti a un processo di disinfezione con una soluzione antivirale e vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale.

Si incoraggiano inoltre i passeggeri ad effettuare i pagamenti a bordo in modalità contactless. "Siamo orgogliosi di annunciare queste due nuove rotte dall'Italia, per una meta piena di carisma e tutta da scoprire, nuovi voli che intensificano, ancora una volta, gli scambi interculturali tra Paesi, fondamentali per la formazione umana e personale di ognuno di noi", commenta Andras Rado, Senior Communications Manager di Wizz Air.