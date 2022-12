Bologna, pioggia di critiche per la quarta maglia: “Caduta di stile” | FOTO

Una questione estetica, sì, ma soprattutto etica: la scelta del Bologna di collaborare con Elisabetta Franchi per il lancio della quarta maglia stagionale, ai tifosi non è proprio piaciuta. Nonostante il recente premio ricevuto in Campidoglio, la stilista bolognese è nota ai più soprattutto per la polemica che l’aveva vista protagonista lo scorso maggio. Colpa di una frase pronunciata proprio dalla Franchi, la quale aveva detto che preferiva non assumere donne troppo giovani per i ruoli dirigenziali per paura delle assenze dovute alla maternità.

I commenti dei tifosi bolognesi

“Brutta la maglia ma la scelta della stilista è peggio” dice uno dei tanti commenti sotto il post Facebook del Bologna. “Maglia che va bene per donne ‘anta’ con figli grandi e divorziate!” dice un altro utente ironizzando proprio sulla frase della Franchi. E ancora: “Farò una gran fatica a comprare questa maglia, non per il colore ma per chi l’ha disegnata”, “Elisabetta Franchi, quella condannata in tribunale perché non riconosce il diritto di sciopero ai suoi dipendenti?”. La quarta divisa sarà indossata solamente in occasione della partita del prossimo 9 gennaio contro l'Atalanta per poi essere messa all'asta.

I commenti non risparmiano il club: “Quel marchio è disonorevole per la maglia del Bologna, chi non rispetta l’etica del lavoro andrebbe boicottato”, “Una caduta di stile, e non solo dal punto di vista etico”, e “Evitare di collaborare con aziende che maltrattano i dipendenti sarebbe meglio”. Ma c’è anche chi cerca di smorzare i toni: “Speriamo la quinta sia più bella, altrimenti confido nella sesta”.