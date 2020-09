Bologna fc, capitan Poli rinnova fino al 2022

E' stato rinnovato il contratto di Andrea Poli, capitano del Bologna. Il rinnovo di estende fino al 30 giugno 2022. E' un altro tassello di conferma nella squadra, dopo il prolungamento di Juwara fino al 2024 e di Da Costa, Dnailo e Palacio fino al 2021.

Intanto continuano gli allenamenti nel ritiro trentino di Pinzolo, dove la squadra in questi giorni è in trasferta. Non c'è il mister Mihajlovic, bloccato dall'isolamento domiciliare per via del covid, e in campo è da poco arrivato Tomyasu, dopo il suo rientro dal Giappone. Sabato 5 settembre, meteo permettendo, è prevista la prima amichevole con il Feralpi Salò.