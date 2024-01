Lavori sulla Bologna-Prato: modifiche alla circolazione e orari dei treni

Iscriviti al canale Whatsapp di BolognaToday

Da sabato 27 gennaio a domenica 17 novembre 2024 la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza sulla linea Bologna – Prato subirà delle modifiche per consentire lavori di potenziamento a cura del gestore dell’infrastruttura.

Dalle 9.30 di sabato 27 alle 16.30 di domenica 28 gennaio il servizio regionale – sia in direzione Prato sia in direzione Bologna - sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro, con autobus diretti fra Bologna e Prato, con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana) e con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio/Vaiano e Prato. Stesso programma nei due fine settimana successivi – 3/4 e 10/11 febbraio – e in altri 13 week end individuati fra quelli non interessati da festività e ponti (esclusi i mesi estivi; ultimo we interessato 16/17 novembre).

Da lunedì 29 gennaio a venerdì 7 giugno e da lunedì 9 settembre a venerdì 15 novembre, nelle ore di attività dei cantieri, il servizio regionale – sia in direzione Prato sia in direzione Bologna - sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro, con autobus diretti fra Bologna e Prato (alcuni effettueranno fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro), con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana), con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Prato e fra Vernio/Vaiano e Prato.

Da domenica 9 giugno a venerdì 9 agosto, nelle ore di attività dei cantieri, il servizio regionale – sia in direzione Prato sia in direzione Bologna - sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro, con autobus diretti fra Bologna e Prato (alcuni effettueranno fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro), con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana), con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Prato e fra Vernio/Vaiano e Prato.

Da sabato 10 agosto a domenica 8 settembre l’intero servizio regionale – sia in direzione Prato sia in direzione Bologna - sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro, con autobus diretti fra Bologna e Prato (alcuni effettueranno fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro), con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana), con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Prato.

Negli stessi periodi indicati, durante l’attività dei cantieri, l’intero servizio Intercity e Intercity Notte sarà interessato da allungamenti dei tempi di percorrenza, variazioni di percorso con perdita di alcune fermate, limitazioni di percorso con attivazione di servizi sostitutivi nella tratta cancellata. In particolare:

Per i treni Intercity delle relazioni Milano – Terni/Napoli/Salerno/Reggio Calabria e Trieste – Roma sono previste variazioni di percorso e di orario, limitazioni di percorso, servizio di autobus sostitutivi nella tratta Prato-Bologna e viceversa per alcuni di essi.

Per i treni Intercity Notte delle relazioni Milano - Siracusa/Palermo, San Candido/Bolzano - Roma, Trieste – Roma, Torino - Salerno sono previste variazioni di percorso con perdita di alcune fermate e modifica di orario.

La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, per quanto riguarda gli autobus i cui posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Il personale di Customer Care di Trenitalia e Trenitalia Tper è a disposizione per fornire informazioni e assistenza. Nessuna modifica ai collegamenti sulla linea Alta Velocità Bologna – Firenze.

Continua a leggere su BolognaToday