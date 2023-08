Sulla Bologna-Prato lavori fino a novembre: stop treni da Pianoro

Proseguono i lavori sulla linea Bologna – Prato e l'adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci, con l’obiettivo di consentire il passaggio dei treni adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube.

Interventi per 530 milion di euro su gallerie, binari, linea di trazione elettrica e agli impianti tecnologici di circolazione. I cantieri sono attualmente operativi fra Pianoro e San Benedetto Val di Sambro dove si lavora all’allargamento di 17 gallerie per una lunghezza di 13 chilometri.

Da sabato 12 agosto a domenica 3 settembre le attività si estenderanno fino a Prato, per consentire lavori alla linea di trazione elettrica e l’avvio degli interventi di innalzamento dei marciapiedi e installazione degli ascensori nelle stazioni di Vernio e Vaiano, come rende noto Rfi. Regolare la circolazione dei treni sulla linea AV Bologna – Firenze.

A Vaiano sono previsti anche la realizzazione di un nuovo marciapiede a servizio del binario 4 e il prolungamento del sottopassaggio, mentre a San Benedetto Val di Sambro è già stata completata la realizzazione di un terzo marciapiede – a servizio del binario 4 - funzionale anche a ridurre gli effetti dei lavori sul traffico ferroviario. novembre).

Il programma dei lavori e gli stop alla circolazione dei treni

Per quanto riguarda il servizio Intercity, sono previste deviazioni di percorso e interscambi con treni AV nella tratta Bologna – Firenze (e vv). Le successive fasi dei lavori programmate per l’anno in corso interesseranno le tratte Pianoro – Vernio (4/10 settembre) e Bologna – San Benedetto Val di Sambro (11 settembre/12 novembre):

11 giugno – 11 agosto: circolazione ferroviaria sospesa fra Pianoro e Vernio; fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio il passaggio dei treni sarà garantito fra le 5 e le 9 e fra le 16 e le 22

12 agosto – 3 settembre: circolazione ferroviaria sospesa fra Pianoro e Prato

4 – 10 settembre: circolazione ferroviaria sospesa fra Pianoro e Vernio

11 settembre – 12 novembre: da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, circolazione ferroviaria sospesa fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro

Programmati inoltre lavori in 5 fine settimana (dalle 9.30 del sabato alle 16.30 della domenica) durante i quali la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro. I fine settimana interessati sono 23/24 settembre, 7/8 ottobre, 14/15 ottobre, 21/22 ottobre e 11/12 novembre

Da lunedì 13 novembre l’intera linea tornerà interamente disponibile.

I serivizi sostitutitivi

Nei giorni/nelle fasce orarie di chiusura il servizio regionale sarà effettuato

· con treno fra Bologna e Pianoro (e vv)

· con autobus diretti fra Bologna e Prato (e vv), alcuni dei quali con fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro

· con autobus diretti tra Bologna e San Benedetto Val di Sambro, anche in corrispondenza con treni da/per Prato

· con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro (e vv) in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana)

· con autobus fra San Benedetto Val di Sambro /e Prato (e vv) e fra Vernio/Vaiano e Prato (e vv), con spole in orari puntuali tra Sasso Marconi e Pianoro.