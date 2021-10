Linea Bologna-Prato, potenziato il servizio per il ponte di Ognissanti

Più treni e convogli più capienti sulla linea Bologna-Prato, per un totale di quasi 12 mila posti in più - nei giorni 30 e 31 ottobre e 1 novembre. Sono 22 le corse di Trenitalia Tper che sono state “raddoppiate” grazie all’utilizzo di convogli Pop con capacità doppia rispetto a quella normalmente programmata.

Inoltre, domenica 31 ottobre Trenitalia Tper garantirà otto collegamenti straordinari fra Bologna e Prato: quattro in partenza da Bologna alle 10.33/12.33/14.33/17.33 e altrettanti in partenza da Prato alle 12.07/14.07/16.07/19.07. Tutti i treni straordinari saranno effettuati con i moderni ETR 350 e fermeranno a Bologna S.Vitale, Bologna Mazzini, San Ruffillo, Rastignano, Musiano-Pian di Macina, Pianoro, Monzuno, Grizzana, S.Benedetto Val di Sambro, Vernio e Vaiano.

Il potenziamento dell’offerta è stato deciso da Trenitalia Tper e Regione Emilia Romagna in previsione dell’aumento dei passeggeri durante il Ponte di Ognissanti e per effetto del forte richiamo esercitato dal Lucca Comics&Games in programma in quei giorni nella città toscana.