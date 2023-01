Bologna zona 30: è battaglia di slogan tra 'pro' e contro'

Tra scambi di accuse e proposte quanto meno estrose, il progetto Città 30 infiamma il dibattito in Consiglio comunale. Ieri, nell'aula di Palazzo D'Accursio, si è consumata una lunga discussione sul progetto lanciato dal sindaco Matteo Lepore e dalla sua maggioranza, che punta a rendere generalizzato il limite dei 30 chilometri orari sulle strade cittadine, alzandolo solo in determinate strade da individuare (l'opposto di come accade oggi, insomma).

Due ore di batti e ribatti non sono bastate, come riporta l'agenzia DIre. Se ne riparlerà nella prossima seduta. L'oggetto? Un ordine del giorno proposto dalla Lega per chiedere alla Giunta di "coinvolgere il Consiglio, la cittadinanza e le categorie interessate nella fase della valutazione dell'idoneità di ogni singola strada alla velocità dei 30 orari prima dell'attuazione del progetto".

Un modo per decidere "strada per strada", sintetizza il primo firmatario Matteo Di Benedetto. Quello del Carroccio non è un "no secco al progetto perchè ci sono alcuni aspetti che vanno approfonditi e possono avere delle positività", aggiunge Di Benedetto, ma non bisogna "bruciare le tappe" e continuare a dividere la città in "oppressi e oppressori": per il leghista, "una dinamica di matrice marxista che rifiutiamo".

La posizione della Lega "si distacca almeno in parte da quella dei suoi alleati nella minoranza: una posizione sicuramente più aperta al dialogo e che tiene conto delle effettive necessità della città quindi non è ideologica", sottolinea Roberto Fattori dal Pd. Ma a "chi semina pillole di terrore- continua il dem- vorrei ricordare che che il limite dei 30 c'è già in centro storico e non mi sembra abbia pregiudicato in particolare modo la mobilità dei bolognesi". Inoltre, "non sono affatto esclusi percorsi di partecipazione e condivisione", aggiunge Fattori.

La Città 30 è solo "uno spot" che finisce per "dividere la cittadinanza in modo un po' becero", attacca Nicola Stanzani di Fi. "Se una regola è percepita come assurda- continua il forzista- produce più danni che benefici": per Stanzani, "è come se si stabilisse la tassazione al 90%, probabilmente tutti saremmo indotti ad andare in un altro Paese o a trovare il modo di evadere o eludere le tasse".

E' un principio "demagogico e sbagliato" quello che su questo tema porta a "demandare all'opinonismo del cittadino", afferma Simona Larghetti di Coalizione civica: "Se ho una malattia e mi devo operare al cuore non vado dal mio vicino da casa", quindi "non si capisce perchè quando si parla di trasporti, l'opinione di un residente è allo stesso livello di quella di un ingegnere del traffico".

Come maggioranza "volete solo fare una guerra senza se e senza ma a chi possiede e utilizza l'auto", dichiara Giulio Venturi della Lega, segnalando che il Carroccio sta raccogliendo "migliaia" di firme contro il progetto e che ai banchetti arriva "gente di sinistra, di centro e di destra". E se la Giunta vuole andare avanti su questa strada, aggiunge Venturi, "allora propongo: perchè non tornare davvero alle carrozze, ai cavalli e ai calesse?". Non una boutade ma una vera "proposta", precisa Venturi, da mettere nero su bianco con un'apposita delibera. L'idea di individuare il limite di velocità strada per strada è "provocatoria", controbatte Mery De Martino del Pd.

Quello della Città 30 "è un tema che non ci deve sottrarre alla responsabilità della decisione per paura di perdere consenso nell'immediato- afferma un altro dem, Vincenzo Naldi- perchè in futuro, ne sono convintissimo, chi verrà dopo di noi ci ringrazierà così com'è avvenuto per le cinture e per il casco".